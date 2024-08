Cai Ballabio. Marco Rosa e Irene Girola mettono il sigillo sulla Bongio Trip 2024

Tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata da Cai Ballabio e Asd Grignetta

Dopo le premiazioni, la giornata è proseguita con la tradizionale festa

BALLABIO – Marco Rosa e Irene Girola hanno vinto l’edizione 2024 della Bongio Trip, tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata dal Cai Ballabio e dalla Grignetta Asd. Il più veloce ad affrontare il percorso di 3,8km con 390 metri di dislivello positivo è stato Marco Rosa in 24’46”, seguito da Matteo Riva (25’07”) e Thomas De Capitani (25’45”).

Al femminile, la prima a tagliare il traguardo posto davanti alla baita di Bongio è stata Irene Girola in 26’25”, seguita da Roberta Panzeri (34’01”) e Valentina Combi (25’23”). Il premio speciale alla memoria di Giuseppe Corti e Laura Tagliaferri per l’atleta Seniores a Mistica Rota (58’54”), il premio per il miglior tesserato del Cai alla memoria di Simone Contessi va a Matteo Riva, il premio alla memoria di Andrea Rusconi per l’atleta più giovane va a Michael Pomoni.

Una sessantina gli atleti al traguardo con soddisfazione dell’associazione guidata dal presidente Marco Anemoli per una manifestazione che è sempre partecipata. Come nella migliore delle tradizioni, la giornata è proseguita con le premiazioni dei vincitori e la festa a base di buon cibo e tanta allegria nella bella cornice della baita di Bongio.

Si ringrazia Giancarlo Airoldi per il servizio fotografico

Atleti all’arrivo

