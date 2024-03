In corso le ricerche in alta Valsassina per il giovane scomparso di Colico

I soccorritori stanno perlustrando le aree tra Casargo, Paglio, Giumello e il Monte Legnone

In campo Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Carabinieri con mezzi e personale specializzato per la ricerca di persone scomparse

CASARGO – In queste ore si stanno concentrando In Alta Valsassina le ricerche per il giovane Edoardo Galli di Colico, scomparso da casa ormai da diversi giorni.

Le squadre allertate dalla prefettura sono in azione dalla giornata di oggi e in particolare in queste ore stanno setacciando le zone dell’Alta Valsassina tra Casargo, Paglio, Giumello e anche il Monte Legnone.

Sul territorio sono stati inviati Vigili del Fuoco con mezzi fuoristrada con squadre Saf (speleo alpino fluviali) e il Carro Ucl, una unità che funge da sala operativa e posto di comando avanzato. Impiegati per la ricerca anche mezzi specializzati come il Nucleo VF SAPR, personale addestrato appositamente per l’utilizzo di droni per la ricerca di persone scomparse e personale TAS (Topografia applicata al soccorso).

Impegnati nell’intervento anche i tecnici del Soccorso Alpino, Carabinieri e in sorvolo un elicottero Areu.