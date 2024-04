Valsassina. Festa a Villa Serena per i 100 anni di Jole Rossi

Un pomeriggio di allegria per tutti gli ospiti della struttura di Introbio

A festeggiare la cittadina di Barzio anche il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia e l’assessore Giovanna Piloni

INTROBIO – A Villa Serena è stato un giorno di festeggiamenti quello di ieri, mercoledì 24 aprile, per celebrare un compleanno speciale. A spegnere le 100 candeline la signora Jole Rossi, originaria di Barzio e conosciuta per aver svolto per molti anni l’attività di parrucchiera.

Per festeggiare la concittadina centenaria sono arrivati anche il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia e l’assessore Giovanna Piloni che hanno portato gli auguri da parte di tutta la comunità di Barzio.

Per la bella occasione le educatrici della Coop Sineresi, in collaborazione con la direzione, il personale della struttura, parenti e amici della ospite, hanno organizzato un pomeriggio spensierato. Canti, balli e uno spettacolo di magia hanno reso quello di ieri un giorno speciale per sigillare un traguardo così unico. Per concludere la festa per i 100 anni di Jole immancabile una fetta di torta per tutti i presenti.