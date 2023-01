Strada Lecco – Bellagio chiusa di notte per lavori nella galleria Melgone

La chiusura è stata disposta per consentire i lavori di “adeguamento delle gallerie esistenti sulla SP583”

MANDELLO DEL LARIO – Chiusura al transito in orario notturno della galleria Melgone SP ex SS583 per consentire i lavori di “realizzazione della parete rete anticendio ed idrica” nell’ambito delle opere di “adeguamento delle gallerie esistenti sulla SP583”.

La chiusura al transito, disposto su ordinanza della Provincia di Lecco, è in entrambe le direzioni di marcia, dal pk 42+800 al pk 45+000, dalle ore 22:30 alle 5:30, da lunedì 30 Gennaio fino all’11 Marzo solo nei giorni feriali in orario notturno, esclusi i festivi e le giornate di sabato e domenica.