Lecco si prepara al Capodanno: musica in piazza e fuochi sul lago

Per la notte di San Silvestro a Lecco uno speciale concerto ‘di ghiaccio’

A mezzanotte i fuochi sul lago. Gli altri eventi in provincia

LECCO – Sarà un Capodanno ‘sotto zero’ a Lecco: dalle 22 del 31 dicembre in piazza Cermenati, prenderà il via un concerto unico al mondo, realizzato con strumenti di ghiaccio.

L’evento è promosso dal Comune di Lecco, in collaborazione con l’associazione Cieli Vibranti.

Protagonista principale sarà il polistrumentista norvegese Terje Isungset, pioniere della musica del ghiaccio, che dividerà il palco con la cantante Maria Skranes e il contrabbassista Viktor Reuter, con gli interventi elettronici di Øystein Etterlid.

Gli strumenti saranno realizzati a partire dal 29 dicembre dal liutaio del ghiaccio francese Eric Mutel, tutti possono seguire in diretta i lavori di costruzione, realizzati su due camion freezer, ad una temperatura costante di -14 °C, su un maxischermo installato appositamente in piazza Cermenati, sede del concerto.

Campane tubolari, marimba, corni, contrabbasso e altri originali strumenti di ghiaccio daranno vita ad un’atmosfera magica, con un repertorio musicale originale che restituisce tutto il fascino ipnotico dei paesaggi del Nord.

Poi musica e fuochi

La serata proseguirà con Musica in piazza e dJ Set dalle ore 23.30 e allo scoccare della mezzanotte si terrà uno spettacolo pirotecnico sul lago.

Brindisi alla pattinaggio

Si festeggerà anche in piazza Garibaldi alla Pista di Pattinaggio XXL di Lecco, tra tradizione, sapori e divertimento. Alla mezzanotte di martedì 31 dicembre si celebra Capodanno sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi, accogliendo il 2020 con un brindisi e un rinfresco beneaugurale

Il Concerto di Capodanno

Mercoledì 1° gennaio alle ore 17 nella sala Don Ticozzi (via Ongania, 4 – Lecco), si terrà il concerto di musica classica sui Valzer di Strauss. Il concerto è eseguito dalla Lake Como Philharmonic Orchestra, diretta dal Maestro Roberto Gianola.

Ingresso gratuito.

In provincia, l’evento a Varenna

In occasione della festa per l’ultimo dell’anno il Comune di Varenna, con la partecipazione dell’istituto civico musicale di Dongo, organizza il Capodanno in piazza.



Dalle ore 22.30 del 31 dicembre si esibiranno le band e i dee-jay della scuola di musica e dalla mezzanotte in poi il M° Franco Begnis, in arte dj Barria. I suoni potenti ed elettronici della prima band “The Noobs” apriranno le danze, mentre le musiche coinvolgenti di dj Gio e dj Lory faranno ballare tutto il pubblico fino all’atteso momento dei festeggiamenti della mezzanotte. La festa e i balli proseguiranno fino alle ore 2.00 del primo gennaio, grazie allo spettacolo di musiche e luci messo in scena da dj Barria.

L’1 gennaio a Barzio il concerto di Capodanno

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, nella serata dell’1 gennaio, terrà il Concerto di Capodanno. Appuntamento mercoledì alle 21, al Palazzetto dello Sport di Barzio: qui, sotto la direzione del maestro Iose Ratti, la banda eseguirà musiche da Oscar per celebrare il grande maestro Ennio Morricone.

L’ingresso è libero, ma nel corso della serata saranno raccolti fondi in favore dei progetti #ForzaCasargo, #Premananonsiferma e #noicisiamo Uniti per Primaluna, per sostenere i tre comuni valsassinesi pesantemente colpiti dagli eventi alluvionali della scorsa estate.

Per permettere a tutti di partecipare alla serata, a partire dalle 20.30 sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il Palazzetto, con fermate al bar Stube di Cremeno, all’ex cinema e al Garden Bar di Barzio. Il servizio sarà, ovviamente, attivo anche al termine del concerto