Scuole: un caso di Covid alle medie di Galbiate, terzo caso al Viganò di Merate

Uno studente è risultato positivo al Covid alle scuole di Galbiate e un nuovo caso al Viganò di Merate

Scatta la procedura, classi in quarantena

GALBIATE / MERATE – Hanno iniziato la settimana da casa, con la didattica a distanza, ventidue alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado di Galbiate dopo la notizia della positività al Covid di un loro compagno.

Il ragazzino era a casa da venerdì con alcune linee di febbre e il tampone effettuato e ha confermato i sospetti. Così è scattata la procedura nella scuola, con l’isolamento domestico per l’intera classe. “Eravamo preparati e a conoscenza di tutti i passaggi necessari in questi casi, certo speravamo di non doverli applicare – fa sapere la dirigente scolastica Gloria D’Arpino – i ragazzi in isolamento continueranno comunque da casa la didattica”

Una continuità, ha sottolineato la dirigente, possibile grazie anche all’impegno dei loro insegnanti che, durante la mattinata, si divideranno tra lezioni in presenza con le altre classi e didattica a distanza.

La procedura prevede che i docenti proseguano il loro servizio, come sempre muniti di mascherina e distanziati dai ragazzi, ma saranno sottoposti a tampone per controllare eventuali situazioni di contagio.

Al Viganò di Merate il terzo caso

La procedura è scattata ancora una volta all’istituto superiore Viganò di Merate dove uno studente è risultato positivo in una classe 3° della scuola. I compagni di classe sono stati messi in quarantena con lezioni in didattica a distanza. Saranno sottoposti a tampone e se negativo potranno fare rientro in aula.

Si tratta del terzo alunno risultato positivo al virus dall’inizio delle lezioni nell’istituto scolastico: in questi giorni faranno rientro a scuola gli studenti della 4° che era stata messa in isolamento due settimane fa, dopo che uno di loro si era ammalato risultando positivo al Covid. Nel corso della quarantena, un compagno di classe aveva mostrato sintomi e sottoposto a tampone aveva avuto anch’esso esito positivo.