Molteno. Incidente lungo la SS36 in direzione Sud (Milano)

MOLTENO – Si segnala un incidente avvenuto alle 18.50 circa di questa sera, venerdì, lungo la Strada Statale 36 (SS36) in direzione Sud nel tratto compreso tra Molteno e Garbagnate Monastero. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: un ambulanza e una pattuglia della Polstrada. Nell’incidente sarebbero due i veicoli coinvolti, un’auto e una moto; mentre una sola persona è rimasta ferita, un uomo di 56 anni, giudicato dai personale sanitario non grave e portato all’ospedale in codice verde. Possibili code per chi sta viaggiando verso Milano.