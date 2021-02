COSTA MASNAGA – Incidente sulla Statale 36 domenica mattina intorno alle 10 nel tratto tra Cibrone e Costa Masnaga in direzione nord (Lecco). Coinvolto un motociclista.

Sul posto si sono portati i soccorsi in codice rosso (massima gravità). L’uomo, 42 anni, è stato soccorso in codice verde con un trauma ad una gamba e trasportato all’Ospedale di Erba per le cure e gli accertamenti del caso.

Attenzione alla viabilità.