Calolzio. Processione del Venerdì Santo: chiusure serali delle strade

CALOLZIO – In occasione della processione del Venerdì Santo è prevista a Calolzio la sospensione temporanea della circolazione veicolare in data 15 aprile 2022 dalle ore 20.30 sino alle ore 23.00 e comunque fino al termine della processione, nei due sensi di marcia, esclusivamente in occasione del transito della Processione sulle seguenti vie: Piazza Arcipresbiteriale, Via XXIV Maggio, Via S.Martino, Piazza Regazzoni, Via Manzoni, Via Volta, Via Guagnellini, Via IV Novembre, Piazza Arcipresbiteriale.