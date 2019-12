Calolzio. In tanti al Lavello per incontrare Iva Zanicchi

La cantante ha presentato l’autobiografia “Nata di luna buona”

“Una bella serata, la gente ha apprezzato l’umiltà e la franchezza di Iva Zanicchi”

CALOLZIOCORTE – Una serata davvero riuscita quella organizzata giovedì 5 dicembre da Assocultura Confcommercio Lecco – insieme al Comune di Calolzio e alla biblioteca Cittadini – per presentare il libro “Nata di luna buona” scritto da Iva Zanicchi.

“Un centinaio di persone, alcune sono rimaste anche in piedi, la serata ha avuto un successo che è andato al di là delle nostre aspettative – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Iva Zanicchi, parlando del suo libro, ha raccontato la sua vita sotto diverse sfaccettature. Un racconto in cui in tanti hanno potuto riconoscersi”.

La cantante e conduttrice televisiva, che ha intrattenuto e fatto divertire il folto pubblico presente al Monastero del Lavello, ha raccontando aneddoti e personaggi (da Mina a Gina Lollobrigida, passando per Scalfari e Berlusconi), per una serata da autentica mattatrice capace di conquistare e fare ridere in moltissime occasioni il pubblico accorso in sala.

“La gente ha apprezzato l’umiltà e la franchezza di Iva Zanicchi – ha continuato Cristina Valsecchi -. Ha apprezzato moltissimo la bella cornice del monastero del Lavello e ci ha promesso che tornerà presto a Calolzio, magari per un concerto. Sono molto contenta della riuscita della serata: leggera, divertente ed emozionante e ringrazio Leggermente Off per il supporto”. La bella serata è stata moderata dal giornalista Paolo Valsecchi.

La rassegna “Incontri con l’autore” proseguirà giovedì 12 dicembre con la presentazione, sempre moderata da Paolo Valsecchi, del libro “Signor sindaco, domani pioverà?”, una antologia esilarante scritta da Davide Ferrari, per dieci anni primo cittadino di Galliate.