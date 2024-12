Una festa di Natale itinerante per i bambini dei Servizi Prima Infanzia di Calolzio

Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre un lungo corteo di passeggini ha attraversato la città

I bimbi hanno incontrato i nonni del servizio diurno del Centro Anziani, sono andati in biblioteca e in comune

CALOLZIOCORTE – Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre un lungo corteo di passeggini, adulti e bambini ha attraversato strade e vicoli di Calolziocorte, facendo tappa in alcuni punti della città. I bambini e le bambine dei Servizi della Prima Infanzia, accompagnati dalle loro famiglie e dalle educatrici, si sono recati prima dai nonni del servizio diurno del Centro Anziani, decorando alcuni alberi di Natale della struttura con gli addobbi preparati per l’occasione proprio in questi giorni al nido.

Il secondo appuntamento ha avuto luogo presso la biblioteca civica, dove Marisa ha letto ad alta voce una fiaba natalizia, dedicata a tutti i piccoli presenti. Il percorso è poi terminato presso la piazzetta dietro al comune: qui gli Alpini hanno preparato vin brulé e tè caldo per accompagnare una gustosa merenda a base di panettone e pandoro. In ogni tappa del percorso è stata donata una tessera di un grande puzzle, composto e poi montato sui cancelli del Comune, visibile da tutti i passanti.

“Il disegno rappresentato simboleggia l’unione di queste realtà cittadine che insieme hanno collaborato per creare una festa natalizia davvero speciale, dove i bambini e le bambine sono stati protagonisti a tutti gli effetti sfilando nel cuore di Calolziocorte, portando luce, auguri e doni natalizi. Noi educatrici ci stringiamo a loro in questo clima di gioia e condivisione, per augurare buone feste a tutta la città!”