Abbadia. Incidente nella galleria Borbino, direzione sud: traffico intenso

Due auto coinvolte nel sinistro sulla SS 36

Intervenuti Vigili del Fuoco, Soccorso Bellanese e infermieristica da Bellano

ABBADIA – Incidente tra due auto nella galleria di Borbino nel tardo pomeriggio di oggi, domenica: per cause ancora da accertare i veicoli sono entrati in collisione sulla SS 36, qualche metro prima dello svincolo che da Abbadia consente di immettersi in superstrada e dirigersi verso Lecco. Su una delle due vetture viaggiavano dei turisti.

Grande dispiegamento di soccorritori, intervenuti per prestare le prime cure: accorsi sul luogo dell’incidente Vigili del Fuoco, Soccorso Bellanese e infermieristica da Bellano. Gli occupanti delle due auto hanno però rifiutato il trasporto. Allertata anche la Polizia Stradale.

A causa del sinistro il già congestionato traffico, dovuto ai rientri domenicali, si è ulteriormente intensificato.