Auto e furgone si schiantano in via Capodistria: due feriti

L’incidente in mattinata in via Capodistria a Lecco

Coinvolte un’auto e un furgone, soccorsi i due automobilisti

LECCO – Due feriti lievi nell’incidente avvenuto in mattinata in via Capodistria, nel rione di Santo Stefano: coinvolti nel sinistro un’auto e un furgone che si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Gabriele d’Annunzio. Nel tentativo di evitare lo schianto, il furgone avrebbe sterzato finendo contro il muro di un edificio accanto alla strada.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e il 118 insieme ai Vigili del fuoco e i Carabinieri. Per ripulire la carreggiata è stato necessario l’intervento di ripristino post incidente del Consorzio soccorso Lariano veicoli.