Bellano, intervento dei Vigili del Fuoco ad Inesio

BELLANO – Intervento nella frazione di Inesio intorno alle 12.30 per i soccorritori. Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha inviato su richiesta della Soreu 118 una squadra dal distaccamento di Bellano e il nucleo SAF da Lecco in supporto al ambulanza del Soccorso Bellanese per trasportare una persona bisognosa dal primo piano di un’abitazione all’ambulanza.

Data la conformazione della casa si è dovuto calare la persona con tecniche alpinistiche dal balcone tramite barella toboga. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.