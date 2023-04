Brianza. Spaccio, nuovi controlli nei boschi vicini alla SS36

Servizio anti-droga della Polizia nei comuni dell’oggionese

Monitorate le zone dei accesso ai boschi limitrofi alla Statale 36

NIBIONNO – Continuano i controlli contro lo spaccio di droga in Brianza: nel pomeriggio di ier, giovedì, un ulteriore servizio della Polizia di Stato disposto dalla Questura per contrastare le attività di spaccio nelle aree boschive in particolare in prossimità dei comuni di Bosisio Parini, Molteno, Costa Masnaga, Nibionno e nelle zone adiacenti alla SS.36.

Il servizio antidroga ha coinvolto personale della Squadra Volanti, con l’ausilio di pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Lecco.

Gli agenti hanno effettuato serrati controlli nelle vie di accesso alle aree boschive, con due mirati posti di controllo.

Complessivamente sono state identificate 42 persone, controllati 35 veicoli ed elevata una sanzione al Codice della Strada per mancata revisione. Analoghi servizi, fanno sapere della Questura, saranno effettuati anche nelle prossime settimane.