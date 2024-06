Brivio, le foto denuncia: “Via Cartiera una discarica a cielo aperto”

L’indecorosa situazione denunciata dalla referente di PlasticFree Lecco

“Serve un intervento incisivo”

BRIVIO – Cumuli di rifiuti abbandonati: si presenta così l’angolo di via Cartiera a Brivio immortalato da Ornella Pozzoni, referente dell’Associazione PlasticFree Lecco.

“Da tempo i volontari e la sottoscritta segnalano questa discarica a cielo aperto – commenta Pozzoni – la via Cartiera a Brivio è perennemente così. Non si fa tempo a ripulire che dopo pochi giorni si trova in questo stato”.

“In più occasioni le maglie blu dell’Associazione PlastiFree sono intervenute raccogliendo i rifiuti, poi rimossi grazie alla collaborazione con Silea – ha detto Pozzoni – a questo punto bisogna intervenire incisivamente”.