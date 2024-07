Caduta in Grignone, soccorso un escursionista di 46 anni

Intervento dell’elisoccorso e dei tecnici del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone al Sasso di Grigna

I tecnici della stazione di Lecco sono intervenuti per un infortunio in Grignetta nella zona del rifugio Rosalba

PASTURO – Intervento dell’elisoccorso di Bergamo e di una squadra del Soccorso Alpino stazione Valsassina – Valvarrone poco dopo le 11 di oggi, domenica 30 giugno, in Grigna Settentrionale. Un escursionista di 46 anni si è infortunato a una gamba in seguito di una caduta nella zona del Sasso di Grigna a 1.800 metri di quota, sul versante di Pasturo. L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e successivamente recuperato dall’elicottero e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Il compagno che era con lui, invece, è sceso a valle in autonomia.

Poco prima di mezzogiorno, invece, i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lecco sono stati allertati per un infortunio nei pressi del Rifugio Rosalba, in Grignetta (Grigna Meridionale) dove una escursionista si sarebbe slogata una caviglia. La donna è stata stabilizzata e portata a valle in barella fino a un punto dove l’elisoccorso di Milano (che non è riuscito a raggiungere il rifugio a causa della nebbia) ha potuto recuperare l’escursionista che è stata trasportata all’ospedale di Lecco.