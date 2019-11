Calolzio, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito, cause da chiarire

Incendio autovettura in via Buliga, spento dai pompieri

Di nuovo l’ombra del piromane? Verifiche in corso

CALOLZIO – Fiamme nella notte in via Buliga a Calolziocorte dove è bruciata un’autovettura parcheggiata vicinanze di una palazzina.

E’ successo intorno alla mezzanotte di domenica. I vigili del fuco sono intervenuti avvisati dai residenti e hanno impiegato circa un’ora per spegnere il rogo (che ha danneggiato in parte anche un altro veicolo parcheggiato accanto) ed effettuare le loro verifiche.

Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell’incendio al momento non sono note, non sarebbero stati trovati inneschi o altri elementi che ricondurrebbero l’episodio ad un gesto doloso.

Nell’ultimo anno sono stati però diversi i casi di autovetture finite in fiamme nella zona dell’olginatese e del calolziese, tanti da far pensare ad un piromane seriale.