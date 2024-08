Calolzio piange la bibliotecaria Monica Costa, aveva 56 anni

Gentile, appassionata e professionale, è grande il dolore per la sua scomparsa

Il funerale sarà celebrato giovedì 29 agosto alle 15 nella chiesa Arcipresbiteriale di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte della bibliotecaria Monica Maria Luisa Costa all’età di soli 56 anni. Una persona molto conosciuta in città, a detta di tutti una donna molto gentile, capace e sempre professionale. Appassionata, sempre allegra, non faceva mai mancare il suo sorriso a chi entrava in quella biblioteca da dove, ormai, mancava da qualche tempo.

In tanti la ricordano con affetto in questo momento di dolore, lavorava per il comune di Calolziocorte ormai da una decina di anni. A ricordarla con particolare commozione è stata l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi: “Non ci posso ancora credere, eri troppo giovane per lasciarci. Ci siamo conosciute quando sono diventata assessore, è scattata subito luna reciproca simpatia, scoprendo di essere della stessa classe di età. Riposa in pace Monica, un’abbraccio forte e condoglianze alla famiglia”.

Monica Costa lascia la mamma Rita con Gianfranco. Il funerale sarà celebrato giovedì 29 agosto alle ore 15 nella chiesa Arcipresbiteriale di Calolziocorte. La camera ardente è allestita all’ospedale Manzoni di Lecco.