Calolziocorte. Lite al bar in via Galli, soccorsa 38enne

Soccorsi e Carabinieri intervenuti in via Galli a Calolzio

La donna sarebbe stata aggredita fisicamente da un conoscente

CALOLZIO – E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco, la donna di 38 anni soccorsa nei pressi di un pubblico esercizio in via Galli a Calolziocorte intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì.

Il fatto si sarebbe verificato al culmine di una lite tra la donna, barista del locale, e un conoscente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce San Nicolò insieme al 118 e ai Carabinieri che stanno chiarendo i contorni della vicenda.