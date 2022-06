Maltempo, alberi caduti anche a Calolzio: bloccato il ponte Cesare Cantù

Danni da maltempo anche a Calolzio questo pomeriggio con diverse piante cadute

Sul posto gli assessori Cristina Valsecchi e Aldo Valsecchi: la viabilità sul ponte Cantù è stata bloccata per diverso tempo

CALOLZIO – Due piante cadute anche sul ponte Cesare Cantù, rimasto bloccato per diverso tempo. Il maltempo ha creato danni anche a Calolzio questo pomeriggio, domenica 5 giugno. A causa infatti del forte vento, due piante si sono sradicate e sono cadute al suolo proprio sulla carreggiata del ponte che collega Calolzio e Olginate.

Sul posto si sono precipitati subito gli assessori Aldo Castelli e Cristina Valsecchi che hanno gestito la situazione in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco. “Ci siamo attivati subito per chiamare volontari in modo da non gravare troppo sui pompieri, già oberati di interventi in altre parti della Provincia – puntualizza Cristina Valsecchi -. Desidero ringraziare il sindaco di Olginate Marco Passoni che, a sua volta, ha allertato gli agenti della Polizia locale per disciplinare la viabilità sul ponte”. Le piante sono infatti cadute a ridosso del confine tra i due Comuni.

Non solo le uniche sradicate dal forte vento. Altri due alberi infatti sono caduti a terra in via De Gasperi poco lontano dal pontile finendo lungo la zona pedonale. Infine un piccolo albero è caduto davanti al Bar del Monastero di Santa Maria del Lavello.