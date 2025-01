A Calolzio è grande il dolore per la morte di Claudia Dozio, storica parrucchiera

Si è spenta all’età di 73 anni a causa di una malattia

Donna dalla dolcezza infinita, buona, leale e distinta, aveva un sorriso per tutti

CALOLZIOCORTE – Fino a quando la malattia glielo ha consentito ha lavorato nel suo negozio in via Fratelli Calvi, nel cuore della città. Oggi tutta Calolzio piange Claudia Dozio vedova Gilardi, storica parrucchiera e punto di riferimento per tante persone. Il suo salone, all’incrocio con via Arciprete Salvi, a Corte, rappresenta un pezzo di storia della città e da decenni accoglieva le sue affezionate clienti.

Una donna dalla dolcezza infinita, buona, leale e distinta, con queste parole la ricorda chi l’ha conosciuta in tanti anni di attività. Claudia Dozio ha sempre svolto il suo lavoro di parrucchiera con una passione immensa, non facendo mai mancare il sorriso a nessuno, sempre gentile e sempre pronta a offrire a tutti una caramella per addolcire la giornata; con questi piccoli gesti quotidiani era capace di entrare nel cuore delle persone.

Qualche mese fa, purtroppo, la malattia che gli ha impedito di continuare il suo amato lavoro. Sabato, purtroppo, la triste notizia della sua morte all’età di 73 anni. Sui social, in queste ore, è stata pubblicata anche una commovente lettera.

“Cercatemi nella luce. Non andate, amiche, con occhi tristi, cercarmi all’ombra di una pietra, dove soave dormirò, se vi saprò serene per tutta la vita. Cercatemi invece nella luce. Cercatemi nel volo di una farfalla a primavera, nel tenue chiarore che sfiora l’aurora, nel dolce tepore del sole al tramonto. Cercatemi nel canto del vento fra le foglie, nella malinconia delle stelle, negli occhi di chi vi sta accanto. Non andate, amiche, col pianto nel cuore a cercarmi all’ombra di una pietra. Non è lì che mi trovo. Cercatemi invece nella luce e in quella luce sarò sempre con voi. Vi abbraccio tutte col cuore. Claudia”.

Claudia Dozio vedova Gilardi lascia i figli Massimo e Jenny con Tiziano, il fratello Paolo con Karen, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. La cara Claudia si trova presso l’ospedale di Merate, giungerà in chiesa lunedì alle 14.30 per il S. Rosario. I funerali saranno celebrati lunedì 13 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico a Calolziocorte.