L’incidente intorno alle 16, pochi metri dopo la rotonda all’incrocio con via Mazzini

Prestare attenzione soprattutto chi proviene dal Pascolo ed è diretto al Lavello

CALOLZIOCORTE – Un camion ha perso il carico in viale De Gasperi a Calolziocorte, pochi metri dopo la rotonda all’incrocio con via Mazzini. Il mezzo pesante è stato costretto a fermarsi all’altezza della Cartiera dell’Adda dopo che le bobine di vergella che trasportava si sono mosse e alcune sono rovinate sull’asfalto.

L’incidete è avvenuto intorno alle 16 di oggi, lunedì 15 novembre, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nonostante alcune bobine abbiano sfiorato il marciapiede e altre incombono sullo stesso. E’ necessario prestare particolare attenzione soprattutto per chi, dalla rotonda con via Mazzini, imbocca viale De Gasperi in direzione Lavello. Allertata la Polizia Locale di Calolziocorte e i Vigili del Fuoco per cercare di risistemare il carico. Sul posto anche i Carabinieri.