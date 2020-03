Calolzio. E’ morto don Mariano Carrara parroco di Rossino per oltre 20 anni

Nei giorni scorsi era stato trovato positivo al Coronavirus

“Hai dato tanto a Rossino, resterai nei nostri cuori”

CALOLZIOCORTE – Si è spento nella serata di oggi, domenica 8 marzo, don Mariano Carrara indimenticato parroco di Rossino dove è stato per oltre 20 anni. Le suo condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi dopo che era risultato positivo al coronavirus. Don Mariano, dal 2009 parroco di Urgnano, nella bergamasca, era ricoverato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nato ad Albino (Bergamo) nel 1947, è stato ordinato sacerdotale l’11 giugno del 1977. Dal 1984 al 1988 è stato coadiutore dell’oratorio di Calolziocorte, quindi è stato parroco per più di 20 anni, dal 1988 al 2009, di Rossino, Sopracornola e Lorentino, fino a quando è stato chiamato ad Urgnano dove era attualmente.

In tanti a Calolziocorte si ricordano di lui, dai campi estivi con l’oratorio alle festa dell’oratorio che ha preso vita proprio durante i suoi quattro anni di sacerdozio in città e che ancora oggi viene portata avanti. Nella serata di oggi la triste notizia che è presto arrivata anche a Calolzio, tanti i messaggi di cordoglio dalla frazione di Rossino per una persona che ha lasciato il segno: “Ciao Don Mariano, hai dato tanto a Calolziocorte ed in particolare alla frazione di Rossino. Resterai nei nostri cuori”.