Calolzio, principio d’incendio in serata. Arrivano i pompieri

Problemi alla canna fumaria di un’abitazione a Calolzio

L’intervento dei Vigili del Fuoco in via Papa Giovanni XXIII

CALOZIO – Fortunatamente sarebbe stato spento in tempo dai Vigili del Fuoco il principio d’incendio che nella serata di sabato ha interessato la canna fumaria di un’abitazione a Calolziocorte.

L’allarme è scattato intorno alle 22, in via Papa Giovanni XXIII. L’intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse al tetto della casa.

All’alba di domenica, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire anche a Rogeno, per un’auto che si è ribaltata in via Piave. L’incidente è avvenuto dopo le 5. Soccorso un ventenne, trasportato all’ospedale di Erba in condizioni non gravi.