Riaperta la Sp 180 per Carenno. Limite a 30 Km/h nel tratto della frana

CALOLZIOCORTE – Sarà riaperta alle 17.30 di oggi, lunedì 2 dicembre, la Sp 180 che da Calolziocorte, frazione Rossino, porta a Carenno. La comunicazione è arrivata dalla provincia di Lecco a seguito del sopralluogo condotto dopo i lavori di messa in sicurezza.

La strada era stata chiusa nella serata dello scorso 17 novembre a causa della caduta di alcuni massi tra le località Gaggio e Oneta. Nonostante la riapertura viene mantenendo un restringimento della carreggiata con barriera fisica realizzata con new jersey in calcestruzzo sino alla realizzazione di ulteriori interventi di messa in sicurezza da parte del privato proprietario. Per questo motivo è stato istituito (sino a successiva revoca) il limite di velocità massima di 30 Km/al tra il pk 31+600 ed il pk 32+000.