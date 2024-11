Calolzio. Saranno celebrati domani i funerali del pescatore Natale Butti

Un uomo molto conosciuto in città per la sua grandissima passione per la pesca

La cerimonia si svolgerà sabato 16 novembre alle 15 nella chiesa arcipresbiterale

CALOLZIOCORTE – Saranno celebrati domani, sabato 16 novembre, i funerali di Natale Butti, l’uomo rimasto vittima nei giorni scorsi di un incidente nelle acque del fiume Adda tra Calolziocorte e Olginate. L’ultimo saluto gli verrà tributato nelle chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte alle ore 15.

Era il 5 novembre scorso quando l’81enne era andato a pescare nella zona di Olginate, dove aveva parcheggiato l’auto, ma non aveva fatto più rientro a casa. Dopo lunghe ore di ricerca, il giorno successivo, il tragico ritrovamento del corpo senza vita.

Natale Butti era molto conosciuto e stimato a Calolziocorte, ma non solo. Ex lavoratore della SAE, in pensione da anni, era un grandissimo appassionato di pesca. Conosceva il fiume come le sue tasche e, grazie alla sua lunga esperienza, era una figura di riferimento nonché una vera e propria memoria storica, sapeva tutto del lago e del fiume che quotidianamente frequentava.

Natale Butti lascia la moglie Francesca, le figlie Francesca con Pietro, Roberta ed Emanuela con Daniele, gli affezionati nipoti Mattia, Maristella, Caterina, Anna e Sofia, le cognate, i cognati, i cugini e tutti i parenti.