Due asinelli in fuga a Vercurago, recuperati dai Vigili del Fuoco

L’intervento intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì

Carmela e Susanna, questi i nomi degli asinelli, recuperate e affidate ai proprietari

CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti nella notte scorsa per recuperare 2 asinelli fuggiti dal loro recinto, tra Calolzio e Vercurago, e finiti in via Roma, la strada principale che attraversa proprio l’abitato di Vercurago.

Carmela e Susanna, questi i nomi dei due asinelli, mamma e figlia, che hanno deciso di farsi un giretto nel cuore della notte. I Vigili del Fuoco sono stati allertati intorno alle ore 2 di oggi, mercoledì 22 gennaio. Una volta raggiunti e messi in sicurezza, i due asini sono stati affidati ai proprietari giunti in posto per riportarli a casa. L’intervento durato circa 2 ore.