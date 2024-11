E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte di Sergio Bosio, aveva 71 anni

Imprenditore molto conosciuto, ha lottato con coraggio contro una malattia

Tanti messaggi di cordoglio, in particolare alla moglie Patrizia e alla figlia Silvia impegnate in politica

CALOLZIOCORTE – La città di Calolziocorte piange l’imprenditore Sergio Bosio, morto all’età di 71 anni dopo aver lottato contro una malattia. Chi lo conosce lo descrive come una persona molto solare e disponibile, sempre pronta alla battuta. Un uomo che non si è mai arreso ai problemi di salute che hanno segnato la sua vita, ma ha sempre reagito con grande forza e coraggio.

Calolziese, imprenditore nel settore delle concessionarie d’auto, era molto conosciuto in città, così come sono molto conosciute per l’impegno nella politica locale la moglie Patrizia Milani, ex professoressa di arte alla scuola media Manzoni, e la figlia Silvia attuale consigliere comunale e consigliere provinciale.

Ad esprimere la propria vicinanza è il vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi: “Come amministrazione comunale, come gruppo Forza Italia e a titolo personale sono vicino al dolore della famiglia in questo difficile momento – ha detto -. Con la moglie Patrizia, che è stata assessore a Calolzio, ho condiviso un lungo percorso politico, mentre nella scorsa campagna elettorale ho seguito la figlia Silvia, che oggi siede in consiglio comunale. Sergio ha sempre sostenuto questa passione politica trasmessa dalla moglie alla figlia, mi piace ricordare il suo orgoglio per l’elezione di Silvia in consiglio comunale e successivamente in consiglio provinciale. La notizia della sua scomparsa ci riempie di dolore”.

Sergio Bosio lascia la moglie Patrizia, i figli Silvia ed Alberto con Laura, gli affezionati nipoti, i parenti e tutti gli amici. I funerali saranno celebrati a Calolziocorte sabato 9 novembre alle ore 10.30 nella chiesa arcipresbiterale. La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al dott. R. Valsecchi, al dott. O. Valsecchi e al dott. G. Bartesaghi per le cure prestate.