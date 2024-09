Erve in lutto per l’improvvisa scomparsa di Vittorio Bolis, aveva 75 anni

Alpino ed ex operaio comunale, è morto a causa di un malore

I funerali saranno celebrati mercoledì 18 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Erve

ERVE – La piccola comunità di Erve in lutto per la morte di Vittorio Bolis. Ex operaio del comune e alpino, “Vito” era molto conosciuto e amato da tutti in paese per il suo carattere estroverso capace di strappare sempre un sorriso. Vittorio Bolis, 75 anni, se n’è andato all’improvviso nel pomeriggio di ieri, lunedì, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha lasciato sgomento l’intero paese e, in particolare, il gruppo alpini di cui faceva parte da sempre. Sono in tanti a ricordarlo in questo triste momento e la scuola scomparsa lascerà un vuoto nell’intera comunità. Vittorio Bolis lascia i fratelli Mariangelo ed Ettore, le cognate Ausilia e Alessandra, gli affezionati nipoti e pronipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Erve.