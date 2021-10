Monte Marenzo. Due auto in fiamme, Vigili del Fuoco al lavoro

L’incendio si è sviluppato in via San Carlo, in frazione Levata

I Vigili del Fuoco hanno prontamente domato l’incendio evitando che si propagasse ad altre vetture

MONTE MARENZO – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che, intorno all’una di oggi (martedì 12 ottobre), sono intervenuti per un incendio nel comune di Monte Marenzo, in frazione Levata.