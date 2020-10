Il ricordo di Angelo Fontana: “Un grande dolore per la nostra comunità”

I funerali si svolgeranno domani, martedì 6 ottobre, alle 14.30

MONTE MARENZO – E’ venuta a mancare ieri, domenica 4 ottobre, Elisabetta Losa, 43 anni, moglie e mamma di due figli. La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella comunità di Monte Marenzo dove la donna era molto conosciuta per la sua disponibilità e generosità.

A ricordarla con affetto è Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo che si è unito al dolore del marito Massimiliano e dei figli Carolina ed Alessandro e dei genitori, mamma Marcella e papà Dario.

“Elisabetta era una donna, bella, serena, forte sempre con il sorriso, una brava mamma premurosa attaccata alla famiglia al marito Massimiliano e ai suoi due figli – ha scritto Fontana sulla sua pagina facebook -. La perdita di una persona cara come Elisabetta ci tocca in profondità. So che le parole non servono in momenti come questi, e che il dolore è immenso. Mi unisco al dolore del marito Massimiliano e dei figli Carolina ed Alessandro, con un grande abbraccio e porge le sue sentite condoglianze ai genitori Marcella e Dario”.

I funerali di Elisabetta saranno celebrati domani, martedì 6 ottobre, presso la Chiesa di Monte Marenzo alle 14.30.