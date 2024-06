Ondata di maltempo nel Lecchese, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

A Vercurago, nella frazione Somasca, strade come fiumi

Diverse le chiamate di soccorso in tutto il territorio

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul nostro territorio. Molteplici i danni e molteplici le chiamate al comando dei Vigili del Fuoco da tutta la provincia di Lecco.

Impressionanti le immagini scattate a Vercurago, nella frazione Somasca, in via Fredda, dove la parte più alta della strada si è trasformata in un vero e proprio fiume. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per far fronte alle varie emergenze.