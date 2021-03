L’allarme poco dopo le 12 di oggi, sabato

Uomo trasportato al Manzoni con un trauma cranico

CALOLZIOCORTE – Soccorsi in azione poco dopo le 12 di oggi, sabato 6 marzo, in un’azienda di via Enrico Fermi a Calolziocorte. Un’ambulanza della Lecco Soccorso, insieme all’automedica, è intervenuta per un uomo di 55 anni rimasto vittima di un infortunio. L’uomo, trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico), si è procurato un trauma cranico.