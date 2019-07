Torre de’ Busi. Masso incombe sulla strada per Sogno, in corso la rimozione

TORRE DE’ BUSI – Chi percorre la strada verso la frazione Sogno di Torre de’ Busi deve prestare particolare attenzione. Intorno alle 17.30 di oggi, 31 luglio, il sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic ha diramato il seguente avviso attraverso i social:

“A Sogno abbiamo fatto intervenire un geologo per la verifica di masso che giace al di sopra della strada comunale. Il masso si è staccato finendo tra alcune piante. Nell’immediato interverrà una ditta per rimozione del masso. Chiuderanno la strada temporaneamente oggi per permettere le operazioni di rimozione. Chiediamo a chi può di non spostarsi da e verso Sogno. Ci scusiamo per il disagio ma a titolo preventivo si è preferito intervenire subito visto che domani danno temporali. Cosi che entro sera si possa completare tutto”.