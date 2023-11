Capre Orobiche bloccate sul Monte Legnone, recuperate dai Vigili del Fuoco

I due esemplari bloccati da giorni sotto il Rifugio Griera, a 1700 metri

Due squadre, di cui una SAF, intervenute per portare le capre in salvo

PAGNONA – Recupero eccezionale per i Vigili del Fuoco sul Monte Legnone: due capre orobiche sono state tratte in salvo da una zona impervia sotto il Rifugio Griera, a circa 1700 metri d’altezza.

Gli animali risultavano bloccati da diversi giorni in quell’area, ritenuta pericolosa. A chiedere aiuto per riportarle a casa il proprietario, un pastore. Da Lecco e Bellano sono state inviate due squadre di cui una SAF per operare in zone impervie: una volta raggiunti i due animali, i pompieri li hanno imbragati e calati in un luogo sicuro. L’intervento è cominciato intorno a mezzogiorno di oggi, martedì, e si è concluso due ore e mezza dopo circa.

Tra i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltre contrastare e prevenire gli incendi rientrano la salvaguardia della vita di persone, animali, beni e il soccorso tecnico urgente.