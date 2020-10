Cassago. Fucile in mano, rapina il supermercato e fugge

Malvivente irrompe all’MD di Cassago armato di fucile

Ruba i soldi in cassa e scappa. Nella fuga perde parte del bottino

CASSAGO – Si è presentato in serata, prima della chiusura del negozio, parzialmente travisato in volto e armato di fucile con il quale ha minacciato il personale del supermercato per farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse: è la rapina accaduta nella serata di ieri, venerdì, all’MD di Cassago Brianza.

Il malvivente, afferrati i soldi, si è dileguato in strada perdendo qualche banconota durante la sua fuga per poi salire, questo è il sospetto, sull’auto di un complice. Il bottino è in corso di quantificazione e i carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti per cercare di individuare il rapinatore.