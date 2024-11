Chiuso per tre giorni un locale perché ritrovo abituale di pregiudicati

Controlli della Polizia di Stato – Divisione Polizia amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione

Identificati anche 364 stranieri e, nell’ultimo mese, emessi 8 provvedimenti di espulsione, di cui 2 con rimpatrio coatto

LECCO – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato – Divisione Polizia amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione (PASI), anche in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha effettuato 8 controlli amministrativi presso altrettanti esercizi pubblici, che hanno consentito di accertare le seguenti violazioni: mancata esposizione dell’autorizzazione comunale, mancata esposizione dell’elenco delle bevande alcoliche e mancanza dei precursori alcolici.

Le violazioni hanno determinato multe per un importo pari a 1.116 euro. Su disposizione del Questore e dietro richiesta dei Carabinieri, è stato notificato un provvedimento di sospensione di licenza per 3 giorni (ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.) al titolare di un pubblico esercizio situato in provincia di Lecco, in quanto ritrovo abituale di avventori pregiudicati.

Sono stati anche eseguiti controlli volti a verificare il rispetto delle procedure, dei requisiti soggettivi e della corretta custodia delle armi da parte dei detentori; a tal riguardo, sono state consegnate spontaneamente, ai fini della rottamazione, 13 fucili e 1 pistola, nonché 754 munizioni.

L’attività di polizia ha riguardato anche la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale e, a tal riguardo, ne sono stati identificati 364 e, nell’ultimo mese, sono stati emessi 8 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 2 con rimpatrio coatto verso il Paese di origine.