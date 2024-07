Controlli intensificati a Mandello, 22enne arrestato per spaccio

L’attività dei Carabinieri in stazione, al Lido e nei piazzali dei supermercati

Fermate e controllate circa un’ottantina di persone. Un 22enne colto in flagrante mentre vendeva cocaina a coetanei

MANDELLO – I Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno intensificato i controlli nel territorio del comune di Mandello del Lario, passando al setaccio la Stazione ferroviaria, la zona del Lido e i piazzali dei supermercati. L’operazione, mirata a garantire maggiore sicurezza e contrastare l’illegalità, ha portato all’identificazione di circa ottanta persone.

Durante questi controlli, un giovane di 22 anni è stato colto in flagrante mentre cedeva cocaina a dei coetanei nel piazzale del supermercato. Prontamente fermato dai carabinieri è stato perquisito e trovato in possesso di 28 dosi di cocaina pronte per essere vendute, il tutto sottoposto a sequestro.

Nel corso del giudizio direttissimo tenutosi sabato il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del 22enne la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Lecco.