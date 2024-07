Dervio. Schianto nella notte in via Matteotti, grave un 20enne

E’ successo poco prima delle 3

Il giovane trasportato in codice rosso al Manzoni

DERVIO – Grave incidente nella notte a Dervio lungo Via Giacomo Matteotti. Coinvolta una sola autovettura condotta da un giovane di 20 anni che, per motivi da chiarire, è finito fuori strada schiantandosi contro un albero.

L’attivazione dei soccorsi è avvenuta poco prima delle 3 in codice rosso (massima urgenza): in posto si è portato il Soccorso Bellanese con automedica e autoinfermieristica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Il ragazzo di 20 anni è stato trasferito in codice rosso, gravi condizioni, all’Ospedale Manzoni di Lecco. Nell’impatto avrebbe riportato diversi traumi ed emorragie.