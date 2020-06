Disavventura sul monte Ocone: cane e padrone salvati dai Vigili del Fuoco

L’intervento è stato effettuato nella giornata di ieri, giovedì

A soccorrere l’escursionista e il suo amico a 4 zampe è intervenuto l’elicottero Drago VF 82

CARENNO – Si sono trovati in difficoltà nei pressi della vetta del monte Ocone (1410 m), cima che si erge tra il Monte Tesoro e il Resegone. A trovarsi in difficoltà è stato un escursionista in compagnia dal suo cane che intorno alle 13.45 di ieri, giovedì, ha lanciato la richiesta di soccorso.

Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del comando di Lecco assieme all’elinucleo di Malpensa. Dopo averli localizzati, i malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 dei Vigili del Fuoco, successivamente sono stati sbarcare illesi. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi alle 15.30 circa.