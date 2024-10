Distacco massi dal San Martino: l’elicottero dei Vigili del Fuoco per il sopralluogo. In arrivo i droni

L’elicottero Drago è impegnato nel sorvolo del San Martino, presente anche un geologo

Il cedimento si sarebbe verificato intorno alle 15:30 di questo pomeriggio

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco – con l’elicottero Drago – sono impegnati insieme alla squadra SAF (Speleo alpino fluviale) e a un geologo in un sopralluogo per un sospetto distacco di massi dalla parete rocciosa del San Martino.

La prima segnalazione da parte di alcuni cittadini ai Vigili del Fuoco è arrivata a metà pomeriggio, intorno alle 15.50.

L’unità SAF si è subito mossa per verificare le condizioni della parete da terra, mentre l’elicottero sta perlustrando la zona dall’alto insieme ad un geologo. Sono in arrivo anche i droni per un sopralluogo maggiormente accurato, le squadre – stando alle prime ricerche – escludono il coinvolgimento di persone. Restano comunque in corso i controlli.

Seguiranno aggiornamenti.