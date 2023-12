Dolore per la morte di Giuseppe “Peppino” Aldeghi storico sindaco di Barzanò

Sindaco del paese per quasi 20 anni, è mancato sabato all’età di 91 anni

“Apparteneva a una generazione che, rialzatasi dagli orrori della guerra, aveva lavorato per costruire il bene nella e della comunità”

BARZANO’ – E’ grande il cordoglio a Barzanò per la morte di Giuseppe Aldeghi, per tutti “Peppino”. Storico sindaco del paese dal 1978 al 1997, si è spento ieri, sabato 9 dicembre, all’età di 91 anni. Un uomo molto stimato, che è stato capace di diventare un punto di riferimento per tanti anni trasmettendo la sua passione politica al figlio Giancarlo, a sua volta sindaco di Barzanò.

“Proprio il figlio Giancarlo ha voluto comunicarmi la scomparsa di suo papà Peppino, persona di grande spessore umano, una delle persone che più mi sono state vicine e mi hanno sostenuto da giovane segretario provinciale della DC – ricorda il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. Ricordo la sua ultima candidatura nel 1993, ancora con il simbolo del partito, orgoglioso di quella storia: in quella occasione ho capito che la prima qualità di un sindaco deve essere la passione, l’amore per la propria comunità. Per Peppino Aldeghi essere sindaco di Barzanò non aveva paragoni con l’essere parlamentare o qualsiasi altra carica superiore”.

Decisionista, sapeva dialogare con tutto il territorio, coinvolgere gli altri sindaci nelle scelte più importanti: “Apparteneva a una generazione di sindaci, che rialzatasi dagli orrori della guerra, aveva lavorato per costruire il bene comune nella e della propria comunità – continua Rusconi -. Per questo penso sia stata una grande gioia per lui vedere suo figlio Giancarlo, qualche anno dopo, sindaco di Barzanò. Appassionato cacciatore, ambito nel quale aveva anche rivestito responsabilità, dialogava su questo con l’amico presidente della Provincia Mario Anghileri. In questi tempi, in cui l’assenteismo elettorale manifesta la grande disaffezione per la politica, mi piacerebbe parlare ai giovani della testimonianza e della passione di sindaci come Peppino Aldeghi. Una testimonianza che è stata una lunga vita”.

L’Amministrazione Comunale di Barzanò “esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe Aldeghi, primo cittadino dal 1978 al 1997, figura storica e di costante riferimento per la nostra collettività. È stato, e rimarrà sempre per noi, un importante esempio, a cui si devono iniziative e decisioni che ancora oggi segnano positivamente il nostro paese. Il Sindaco gli Amministratori tutti, sono vicini alla famiglia Aldeghi, a cui vanno le più sentite condoglianze”.

Giuseppe Aldeghi lascia la moglie Pinuccia, i figli e i nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì 11 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Barzanò.