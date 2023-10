Dolore per la morte di Renato Dell’Era, “signore della vela” e papà dell’Interlaghi

Pilastro della Canottieri Lecco ha lottato con grinta contro una malattia

“La sua grande correttezza lo ha portato a essere benvoluto da tutti. Dire che ci mancherà è superfluo”

LECCO – “E’ un lunedì triste il cui risveglio è di quelli che ti devastano. Renato Dell’Era, una dei ‘padri’ dell’Interlaghi ci ha lasciato”.

E’ grande la commozione a Lecco e in tutto il mondo della vela per la morte all’età di 80 anni di Renato Dell’Era, una persona capace di lasciare un segno indelebile a livello sportivo e umano. Colonna della Canottieri Lecco fu tra i padri della storica Interlaghi, regata che si svolge nel golfo di Lecco.

“Dopo aver lottato con la grinta e la serenità di sempre ha ammainato la vela. Era malato, certo, ma nel weekend era stato in Canottieri Lecco rassicurando tutti sul suo stato di salute. Per questo la notizia ci ha gelato il sangue. Che dire di Renato. Classe 1943 era uno dei tanti romantici della vela e fu lui uno dei primi a lanciare Paolo Bassani nel mondo della vela con la sua ‘Emozioni’ – ricordano gli amici della Canottieri Lecco e dell’Interlaghi -. Il tutto sempre alla Società Canottieri Lecco di cui è stato per lunghi anni consigliere. Ma soprattutto Renato fu tra gli ideatori dell’Interlaghi di cui divenne poi organizzatore, con Fulvia, sino aduna manciata di anni fa quando decise di passare il testimone”.

Imprenditore di successo Renato resterà per sempre il “signore della vela” per la sua grande correttezza che lo ha portato ad essere benvoluto da tutti: “Dire che ci mancherà è superfluo, soprattutto a noi dell’Interlaghi. Buon vento caro Renato, siamo vicini ai suoi cari”.

Renato Dell’Era lascia Fulvia, Nicola con Simona, Paolo con Khady, l’adorata nipote Alina, la sorella Adriana e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni (piazza Cavallotti), martedì 10 ottobre alle ore 15.30.