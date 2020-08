Dopo la frana, resta chiusa la strada tra Onno e Valbrona

Lo smottamento nel tardo pomeriggio di ieri tra Onno e Valbrona

Strada ancora chiusura per le verifiche dei tecnici

OLIVETO LARIO – E’ rimasta chiusa anche in mattinata la provinciale tra Onno (Oliveto Lario) e Valbrona, dove nel tardo pomeriggio di domenica si è verificato uno smottamento.

I massi rocciosi, alcuni di grosse dimensioni, sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente senza colpire nessun veicolo in transito.

La strada è stata temporaneamente chiusa per provvedere alla rimozione dei detriti e le verifiche dei tecnici che sono proseguite anche in mattinata con l’utilizzo di un drone. Si attendono i riscontri rispetto alla sicurezza della parete per consentire la riapertura della strada.

“Dai primi riscontri, almeno per quanto mi è stato riferito fino ad ora, non dovrebbe essere una situazione di grave criticità – spiega il sindaco di Oliveto, Bruno Polti – aspettiamo l’esito dei controlli poi sarà la provincia a decidere sulla riapertura. E’ una strada molto utilizzata da chi si sposta verso l’erbese, speriamo possa riaprire, se non già oggi, domani o nei prossimi giorni”.

La provinciale Lariana non è nuova a fenomeni franosi. “Ieri era allerta rossa per il meteo e fortunatamente, al di la dello spavento degli automobilisti, non ci sono stati feriti – prosegue Polti – Il vicesindaco Paolo Negri si è recato sul posto per verificare la situazione e i quatto agenti di Polizia Locale, in servizio ieri a Oliveto, si sono attivati per la gestione della viabilità, con la chiusura della strada verso Onno e comunicando alla Provincia e ai Carabinieri di Asso la situazione per bloccare il traffico dalla parte opposta”.