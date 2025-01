Dopo lo smottamento la Onno-Valbrona a senso unico alternato per un mese in località Ceppo

L’ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Como per consentire i lavori di messa in sicurezza

VALBRONA – La Sp64 della Valbrona, interrotta nei giorni scorsi a causa del cedimento di un muro di sostegno di una proprietà privata a monte della strada provinciale che ha interessato la carreggiata in località Ceppo, sarà a senso unico alternato per un mese, fino al 28 febbraio.

L’ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Como: “L’istituzione di senso unico alternato con interdizione al passaggio per tutti i veicoli, della sola corsia di monte, è motivato da esigenze di sicurezza precauzionali che rendono il transito veicolare compatibile con le attuali condizioni del corpo stradale” si legge nel documento “per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, per quanto in premessa indicato, l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere lungo la Sp64 della Valbrona nel tratto compreso tra il Km. 6.100 al Km. 6.200, a partire dalle ore 17,00 del 28.01.2025 e fino alle ore 17,00 del giorno 28.02.2025”.