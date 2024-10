Dramma sfiorato a Malgrate per una donna caduta nel lago

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì, poco dopo le 11

MALGRATE – Anche il lago agitato in una piovosa giornata d’autunno può avere il suo fascino. Così avrà pensato la donna di 46 anni che questa mattina lo stava ammirando in prossimità del molo di Malgrate quando, per motivi ancora da accertare, è finita in acqua.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, la donna, forse per una distrazione o a seguito di un malore improvviso, è caduta in acqua.

La scena non è passata inosservata e i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico sanitario del 118 con automedica e ambulanza, che hanno agito con tempestività per riportare la donna a riva.

Fortunatamente, la donna è stata soccorsa in tempo ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. Nonostante la gravità della situazione, la prontezza dell’intervento ha evitato conseguenze peggiori. La donna è ora sotto osservazione e le sue condizioni non sarebbero critiche.