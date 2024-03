Edoardo ritrovato a Milano dopo giorni, stava tornando a casa

La notte del 27 marzo il 16enne era stato controllato dalla Polizia in Croazia

Riconosciuto da una viaggiatrice in stazione Centrale, stava tornando a casa a Colico

COLICO – Da Morbegno si è recato in treno a Milano Centrale, dove le telecamere lo hanno immortalato per l’ultima volta prima del ritrovamento, avvenuto questa mattina, venerdì 29 marzo, sempre presso la stazione centrale. Cosa sia accaduto nel mentre, e soprattutto quale sia il motivo dell’allontanamento, è da chiarire. Quello che è certo, emerso dalle ricerche condotte dalle forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura di Lecco, è che Edoardo Galli, 16 anni, allontanatosi volontariamente dalla sua abitazione a Colico la mattina del 21 marzo scorso, è stato all’estero prima di venire identificato e di fare rientro in Italia.

Scattate le procedure di cooperazione internazionale, la notte del 27 marzo infatti il ragazzo è stato fermato e controllato dalla polizia croata, al confine con il Montenegro, a Karasovici-Sutorina. Da qui il giovane ha fatto rientro in Italia, dove è stato riconosciuto da una viaggiatrice presso la stazione di Milano Centrale grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dai Carabinieri nei giorni scorsi e diffuse dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo la segnalazione, gli agenti della Polfer hanno raggiunto Edoardo Galli, riconoscendolo: da quanto appreso il giovane aveva appena acquistato un biglietto del treno per tornare a Colico dalla sua famiglia.

Una vicenda a lieto fine, che ha voluto commentare anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Un ringraziamento, partendo dalle Forze dell’ordine, a tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per chiudere positivamente questa vicenda. Una storia a lieto fine per la sua famiglia e per la comunità di Colico” ha detto il Governatore.