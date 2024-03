Ritrovato a Milano Edoardo Galli, il giovane scomparso

Il ritrovamento questa mattina in Stazione Centrale

Il giovane era sparito da casa lo scorso 21 marzo

COLICO – E’ stato ritrovato questa mattina presso la Stazione Centrale di Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso la scorsa settimana. Il giovane è stato riconosciuto da una passeggera e rintracciato dalla Polfer. Stava tornando a casa dai genitori, a Colico.

Il ritrovamento è stato confermato dalla Prefettura di Lecco. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo era passato in Croazia in autobus, successivamente è stato riconosciuto da una passeggera sul treno verso Milano. In Centrale il riconoscimento da parte della Polizia Ferroviaria.

“La diramazione capillare della scomparsa in banche dati specialistiche in ambito Schengen è stata determinante quanto il lavoro delle forze di Polizia e dei Carabinieri” fanno sapere dalla Prefettura.

Articolo in aggiornamento