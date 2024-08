Elisoccorso in azione sopra Deleguaggio per un giovanissimo infortunato

L’intervento lungo la Cresta Cortese

Soccorso un 12enne infortunato dopo una caduta

PREMANA – Intervento del Soccorso Alpino questa mattina sopra Deleguaggio (Premana), per recuperare un giovanissimo di 12 anni infortunato in seguito ad una caduta lungo la Cresta Cortese.

L’allarme è scattato in codice giallo intorno alle 11.25, in posto si è portato l’elisoccorso del 118 decollato da Como con i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Premana. L’intervento, reso difficoltoso dalla presenza di nebbia, è in corso.